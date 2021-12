Everything Everywhere All At Once - dziwaczny zwiastun filmu sci-fi. Multiwersum nie tylko dla superbohaterów

fot. materiały prasowe

Studio A24 ma wyczucie. W momencie największego szumu wokół filmu Spider-Man: Bez drogi do domu opartego na koncepcie multiwersum (alternatywne światy równoległe) wrzucili do sieci zwiastun Everything Everywhere All At Once. Wiemy jednak, że choć jest to szalony, dziwaczny film przygodowy w klimacie sci-fi, to studio zawsze jest gwarancją wysokiej jakości artystycznej.

Everything Everywhere All At Once - zwiastun

Everything Everywhere All At Once - o czym film?

Bohaterką jest pani Wang (Michelle Yeoh), wyczerpana kobietą pochodzenia chińskiego, która zostaje rzucona w centrum multiwersum. Ma zdolność czerpania ze wspomnień, emocji i umiejętności swoich alternatywnych wersji. Musi to wykorzystać w walce ze strasznym złem. Ona jest jedyną nadzieją, aby je powstrzymać.

W obsadzie są Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr., with James Hong i Jamie Lee Curtis. Za kamerą stoi kolektyw reżyserów i scenarzystów znany jako Daniels.

Everything Everywhere All At Once - premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 25 marca 2022 roku.

