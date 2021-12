Servant - klimatyczny zwiastun 3. sezonu. Kult daje o sobie znać

fot. Apple TV+ // zrzut ekranu ze zwiastuna

Psychologiczny serial Servant, który jest utrzymany w klimacie horroru, powróci z 3. sezonem w styczniu 2022 roku. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że akcja będzie rozgrywać się trzy miesiące po wydarzeniach z poprzedniej serii. W domu Turnerów wszystko wydaje się wracać do normy. Dorothy i Sean mają bzika na punkcie Jericho, Julian ma nową dziewczynę, a Leanne wróciła do kamienicy. W obliczu zagrożenia ze strony kultu i podejrzanych osób kręcących się w pobliskim parku, Leanne robi wszystko, co w jej mocy, aby czuć się bezpiecznie – ostatecznie doprowadzając do jeszcze większego chaosu w rodzinie Turnerów. Gdy Sean zaczyna ufać mocy Leanne, Dorothy czuje się coraz bardziej zagrożona i martwi się o bezpieczeństwo Jericho. Turnerowie walczą o jedność rodziny, a także muszą pogodzić się z kosztami powrotu Jericho. Uważaj o co prosisz.

Twórcą serialu jest Tony Basgallop, a za jego produkcję odpowiada m.in. M. Night Shyamalan. Nowa seria będzie składać się z 10-ciu półgodzinnych odcinków. Poniżej możecie obejrzeć klimatyczny zwiastun 3. sezonu.

Servant - zwiastun 3. sezonu

W nadchodzącym sezonie ponownie zobaczymy Lauren Ambrose, Toby'ego Kebbella, Nell Tiger Free i Ruperta Grinta. Do obsady dołączyła Sunita Mani.

Servant - premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 21 stycznia 2022 roku na Apple TV+. Kolejne epizody będą pojawiać się na platformie streamingowej co tydzień w piątek, tak samo jak było to w poprzednich seriach.

