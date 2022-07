Ezra Miler nadal sieje terror. Zarzuty z Islandii i Niemiec - w Japonii bójka z gwiazdą Elvisa?

Źródło: HBO MAX

Ezra Miller wciąż przyprawia Warner Bros. o ból głowy, a jego film The Flash jest zagrożony, choć dla studia to najważniejszy projekt. Informowaliśmy o problemach aktora z prawem. Najpierw został dwukrotnie aresztowany na Hawajach, potem pojawiło się oskarżenie o dziwne zachowanie względem Tokaty Iron-Eyes, którą miał zmanipulować. To nie koniec! Teraz portal Variety wgryzł się w temat i skontaktował się z kobietami, które miały do czynienia z aktorem.

Ezra Miller dusił kobietę

A wszystko rozpoczęło się wiosną 2020 roku, gdy aktor przebywał na Islandii. Wówczas do sieci trafiło przerażające wideo, na którym dusił kobietę w barze. Dziennikarze dotarli do Carlosa Reynira, barmana, który twierdził, że sam musiał interweniować w dwóch sprawach związanych z aktorem. Raz doszło do kłótni z innym klientem, która doprowadziła do bójki (Miller dusił przeciwnika). Barman rozdzielił walczących, ale Miller potem przeprosił, więc nadal mógł przebywać w barze.

- Po prostu potraktowaliśmy to tak, jakby dwóch przyjaciół się upiło i wdało w bójkę. To Islandia. Takie sytuacji zdarzają się dwa razy na weekend.

Miller napadł też na kobietę - najpierw ją dusił, a później rzucił na ziemię. Pisaliśmy o tym w kwietniu 2020 roku. Wideo z tej sytuacji stało się wiralem. Dziennikarze prestiżowego Variety dotarli do ofiary, która chce pozostać anonimowa. Po raz pierwszy od tamtego czasu publicznie mówi o starciu.

Na filmiku widzimy, że kobieta podchodzi do Ezry i pyta: "chcesz się bić?" Gdy aktor złapał ją za szyję i zaczął dusić, osoba nagrywająca wideo przerwała transmisję i rzuciła się na pomoc. Dziennikarze potwierdzili taki bieg zdarzeń. Według trzech źródeł kobieta rozmawiała z Millerem w barze, zanim doszło do incydentu. Zapytała Millera o stopy, które były widoczne w sandałach, bo miał na nich wyraźne rany, na co aktor powiedział, że to wojenne blizny po walce. Po tej rozmowie kobieta planowała odejść, ale obróciła się i żartobliwie rzuciła do niego: "Ale wiesz, pokonałabym cię w walce!". Aktor zapytał, czy naprawdę tego chce, a kobieta potwierdziła i powiedziała, by spotkali się w miejscu dla palących za dwie minuty. Sama zainteresowana tłumaczy dziennikarzowi, że uważała to za żarty i zabawę, ale szybko sytuacja stała się poważna.

Wspomina też, że zanim doszło do bójki z Millerem, jej przyjaciel podszedł do aktora i powiedział: "słyszałem, że nie chcesz się bić!"

- Mój przyjaciel nie musiał tego mówić. On oczywiście sobie żartował, ale Miller potraktował to dosłownie i się wściekł.

Przyjaciel kobiety rzucił się jej na pomoc i odepchnął aktora. Dwóch innych mężczyzn przytrzymywało wciąż krzyczącego Millera. Do tego aktor wielokrotnie pluł w twarz przyjacielowi poszkodowanej. Gdy barman próbował wyprowadzić Millera, ten złapał go za gardło i krzyczał, że on nigdzie nie idzie. Do tego padły oskarżenia, że przyjaciele kobiety popchnęli aktora, ale według barmana nic takiego nie miało miejsca. Sam pracownik został kilkakrotnie opluty przez Millera. Po tym, jak w wyprowadził aktora przed główne wejście, musiał je zamknąć, bo Ezra wydzierał się i walił w drzwi. Relację tę potwierdziły trzy osoby.

Na to też zareagowała Nadia, ofiara Millera z Berlina, która zobaczyła nagranie na Twitterze i zadzwoniła do aktora. Ezra był w dobrym humorze, śmiał się z przyjaciółmi: "Nie martw się, to tylko nieporozumienie. Nic się nie stało" - takie padły słowa z ust aktora.

Ezra Miller i terror w Niemczech

Nadia w rozmowie z Variety zgodziła się podać tylko imię. Wyjaśnia dziennikarzowi, że przyjaźniła się z Millerem przez dwa lata, a ich kontakt był głównie SMS-owy. W lutym 2022 roku aktor na jej zaproszenie przyjechał do Berlina. Wówczas doszło do seksualnego zbliżenia za zgodą obu stron. Wszystko zaczęło się dobrze, ale gdy w pewnym momencie Nadia powiedziała mu, by nie palił w jej domu, nastrój aktora momentalnie się zmienił. Wspomina, że zobaczyła jego pełne nienawiści spojrzenie. Aktor powiedział do niej: "Siad!". Następnie stał się agresywny, zaczął ją obrażać takimi słowami jak: "jesteś transfobicznym gów**m!", stwierdził, że kobieta jest nazistką, choć doskonale wiedzą, że jej przodkowie z trudem przetrwali Holocaust. Prosiła go, aby opuścił jej mieszkanie, ale on zaczął po nim spacerować i wszystkiego dotykał. Po 30 minutach proszenia go o wyjście, w końcu udało się jej wygonić Millera w momencie, gdy zadzwoniła po policję. Czuła się zagrożona i choć nie sądziła, by Miller chciał ją napastować seksualnie, odniosła wrażenie, że mógł ją zaatakować fizycznie.

Pięć osób z kręgu Nadii, które rozmawiały z nią po tym wydarzeniu, potwierdziło wersję kobiety portalowi Varity. Nadia złożyła zawiadomienie na policję, które - według dziennikarza - znajduje się w prokuraturze w Berlinie. Zweryfikowano ten fakt. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo aktor nie przebywał już w Niemczech. Miesiąc później Nadia zobaczyły informację o aresztowaniu Millera na Hawajach i według niej w jego zachowaniu jest powtarzający się schemat nękania, agresji i przemocy.

Ezra Miller kontra Austin Butler?

30 czerwca w sieci pojawiły się informacje o tym, że w Japonii miało dojść do bójki obu aktorów. Austin Butler (gwiazda Elvisa) miał uderzyć Millera, gdy ten go obraził. Ezra rzekomo został wyprowadzony. Według TMZ do takiego incydentu nie doszło. Potwierdzają to rzecznicy Butlera. Artysta twierdzi, że nie poszedł do żadnego baru w Japonii.

Flash - co dalej z filmem?

Jak czytamy w raporcie Variety, Warner Bros. nadal chce wypuścić Flasha, który kosztował 200 mln dolarów. To zbyt dużo, by wyrzucić projekt do kosza czy zmienić aktora, bo Miller pojawia się praktycznie w każdej scenie. Do tego film nie może zarobić na zwrot inwestycji bez premiery w kinach, więc wrzucenie go na HBO Max również odpada.

Niestety, Warner Bros. nie zareagowało na wciąż rosnące kontrowersje wokół aktora. W plotkach mówiono jedynie, że po premierze Flasha nie będą kontynuować współpracy z Millerem.

Rzecznicy Millera odmówili komentarza. Nieoficjalnie mówi się, że aktor odniesie się do zarzutów, ale na razie skupia się na swoim zdrowiu.