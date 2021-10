Facebook chce pójść w ślady Google i zmienić nazwę firmy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. pexels.com

Plotki branżowe głoszą, że już 28 października podczas konferencji Connect firma Facebook zmieni swoją nazwę. Sama platforma nie zniknie co prawda z rynku, jednak rebranding ma być jednym z kluczowych elementów transformacji na drodze do wdrożenia idei metawersum promowanej przez Marka Zuckerberga. Nowa spółka-matka ma sprawować władzę nad wszystkimi produktami, które obecnie znajdują się w portfolio Facebooka w tym m.in. portalami społecznościowymi Facebook i Instagram, komunikatorami Messenger i WhatsApp czy platformą VR Oculus.

Przedstawiciele korporacji odmówili skomentowania tych plotek, jednak zapowiadany rebranding nie byłbym niczym niezwykłym na rynku IT. Już wcześniej podobną drogę obrali w 2015 roku włodarze Google, którzy powołali do życia spółkę-matkę Alphabet zarządzającą wszystkimi podmiotami pierwotnej korporacji. Dzięki temu nowa firma mogła zerwać z łatką wyszukiwarkowego giganta i lepiej wypozycjonować się na rynku nowych technologii z produktami niepowiązanymi bezpośrednio z Google. Z kolei w 2016 roku Snapchat zamienił się w Snap Inc., aby w ramach nowej marki wypuścić okulary Spectacles, zaś samego Snapchata potraktować jako jeden z wielu produktów w swoim portfolio.

Według informatorów branżowych nowa nazwa jest trzymana w sekrecie i zna ją niezwykle wąskie grono najbardziej zaufanych współpracowników Zuckerberga. Serwis The Verge sugeruje jednak, że może być powiązana z nazwą prototypowego zestawu VR, Horizon. Nie można wykluczyć, że to pod tą marką włodarze Facebooka spróbują zrewolucjonizować współczesną sieć i wprowadzić nas do metawersum: wysoce immersyjnego medium łączącego w sobie zdobycze technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.