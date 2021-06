Facebook testuje reklamy w grach VR

Źródło: Oculus

Przedstawiciele Facebooka planują wdrożyć program testowych reklam skrojonych z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości. Zgodnie z zamysłem programistów korporacji aplikacje dla Oculusa Quest mogłyby wyświetlać spersonalizowany materiał reklamowy. Użytkownik mógłby wejść z nim w bezpośrednią interakcję i zapisać link do promowanego produktu na później, aby zapoznać się z nim po wyjściu z wirtualnej rzeczywistości,

Jedną z pozycji, które wytypowano do testów tej technologii, jest pierwszoosobowa strzelanka Blaston od Resolution Games. Facebook planuje przetestować swoje nowe narzędzia także z oprogramowaniem od dwóch innych deweloperów, ale na razie nie ujawniono, o jakie produkcje może chodzić.

Na razie mamy do czynienia z testami w gronie kilku aplikacji. Po ewaluacji tych testów oraz otrzymaniu informacji zwrotnych ze strony deweloperów oraz społeczności, ujawnimy więcej szczegółów na temat tego, kiedy reklamy będą powszechnie dostępne na platformie Oculus oraz w aplikacji mobilnej Oculus. – poinformowała korporacja we wpisie blogowym.

Zdaniem Facebooka wprowadzenie reklam do nośników VR w żaden sposób nie wpłynie na dotychczasowe zasady zachowania prywatności. Korporacja twierdzi, że nie będzie zbierać danych telemetrycznych użytkowników Oculusa Quest, aby wykorzystać je w procesie personalizacji materiałów reklamowych. Dotyczy to zarówno tego, co dzieje się w samej aplikacji, jak i danych przechwytywanych przez kamery do lokalizacji pozycji gracza oraz danych ruchowych generowanych przez kontrolery.

Wdrożenie reklam do aplikacji VR według przedstawicieli korporacji ma oddać ich twórcom nowe narzędzia do zarabiania na swoich produkcjach. Z kolei Facebook będzie mógł przeznaczyć środki pozyskane z marży reklamowej na procesy produkcyjne związane z opracowywaniem nowych przystępnych cenowo gogli.