Facebook nie pokaże żadnych nowych produkcji na E3 od Oculus Studios

Źródło: Oculus

Targi E3 2021 będą pierwszym wydarzeniem z tego cyklu zrealizowanym po premierze konsol dziewiątej generacji. Można zatem spodziewać się, że zobaczymy na nich szereg nowych gier, które napędzą branżę na kilka kolejnych miesięcy. Będą to także pierwsze targi E3 po debiucie rozchwytywanego Oculusa Quest 2. Niestety, jeśli ktoś liczył na to, że w trakcie wydarzenia zobaczymy nowe VR-owe gry od Oculus Studios, może poczuć się zawiedziony.

Dyrektor wykonawczy Oculus Studios, Mike Doran, poinformował na redditowym wpisie, że jego zespół nie wystąpi z żadnymi nowościami podczas nadchodzących targów. Dodał jednak, że powinniśmy zachować czujność, cokolwiek to znaczy. Nie można zatem wykluczyć, że Facebook zorganizuje na E3 konferencję poświęconą wirtualnej rzeczywistości, lecz ta będzie poświęcona produkcjom firm trzecich lub nowym rozwiązaniom technologicznym.

Przy tej okazji warto wspomnieć o kilku głośnych projektach VR-owych realizowanych we współpracy z niezależnymi wydawcami. Facebook wraz z Capcomem planuje przenieść grę Resident Evil 4 na Queta 2, zaś we współpracy z Ubisoftem - Assassin’s Creeda oraz Splinter Cella. Istnieje zatem spora szansa, że to te tytuły zagoszczą na facebookowym pokazie.

Trzeba także pamiętać, że korporacja ma w zwyczaju prezentować autorskie gry VR w trakcie panelu na konferencjach Facebook Connect. Nieobecność podobnego panelu na zbliżających się targach E3 nie jest zatem zbyt dużym zaskoczeniem.