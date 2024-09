Nadchodzi remake kultowego musicalu. Reżyserem zostanie twórca Chicago?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

The InSneider to portal opierający się na informacjach podchodzących od scooperów oraz insiderów. Choć część newsów okazuje się prawdziwa, warto podchodzić do nich z rezerwą. Natomiast ostatnio donieśli o rzekomym nowym projekcie Roba Marshalla, znanego z pracy nad musicalami (Chicago, Mała syrenka). Podobno to on wyreżyseruje Facetów i laleczki, remake znanej produkcji z lat 50. Za ten film odpowiada studio TriStar Pictures, należące do Sony.

Faceci i laleczki - co wiadomo o nowej wersji musicalu?

Faceci i laleczki to historia, którą widzowie mogli obserwować na Broadwayu oraz w filmie z Marlonem Brando i Frankiem Sinatrą. Remake jest planowany już od lat. W 2003 roku Marshall otrzymał ofertę, zaraz po premierze Chicago. Odrzucił ją jednak, oznajmiając The Guardianowi, że zamierza zrobić sobie przerwę z musicalami. Wygląda jednak na to, że teraz jest chętny pracować nad tym filmem.

Pierwotnie główne role mieli zagrać Channing Tatum oraz Joseph Gordon-Levitt, natomiast obaj aktorzy opuścili projekt. Nie wiadomo jeszcze, kto ich zastąpi.