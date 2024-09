Wysłano Toma Hiddlestona na kurs tańca. To nie rola w musicalu, tylko adaptacja opowiadania Kinga

fot. Intrepid Pictures/Vanity Fair

W filmie jest scena, w której tytułowy Chuck widzi ulicznego perkusistę, wracając z konferencji bankowej. Bohater czuje się w obowiązku, by do niego dołączyć i zaczyna tańczyć. By przygotować się do nakręcenia tej sekwencji, Tom Hiddleston musiał przejść przez intensywny sześciotygodniowy kurs, obejmujący wszystko - od jazzu po sambę.

"Musiałem wykonać wszystkie te techniczne układy taneczne, których nigdy nie trenowałem" - powiedział Tom Hiddleston portalowi Variety. - "Jest kilka łatwiejszych niż inne. Odkryłem, że kocham tańczyć jazz i swing. Z kolei Bossa nova jest bardzo techniczna i zajęło moim biodrom dobrą chwilę, by ją ogarnąć. Polka jest za to jak sprint na 100 metrów - czuję się po niej jak po galopie".

Film zostanie wyreżyserowany przez Mike'a Flanagana, który wcześniej stworzył także inne adaptacje książek Stephena Kinga: Doktor Sen i Gra Geralda. Filmowiec przeczytał Życie Chucka na początku pandemii koronawirusa i lektura bardzo go wzruszyła, dlatego postanowił zekranizować tę historię. W obsadzie oprócz Toma Hiddlestona są także Karen Gillan i Mark Hamill.

