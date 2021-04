Facing the Mountain – powstanie adaptacja książki o poświęceniu podczas II wś

fot. materiały prasowe

Po sukcesie bestsellera The Boys in the Boat, Daniel James Brown stworzył sagę o II wojnie światowej. Jego książka Facing the Mountain, której premiera zaplanowana jest na 11 maja 2021 roku w USA, zostanie zekranizowana pod tym samym tytułem. Śledzi ona losy Amerykanów japońskiego pochodzenia, którzy zostali zapamiętani jako bohaterowie wojenni z 442. pułku Serial opowiada o patriotyzmie, odwadze i poświęceniu dla dobra narodu w walce z prześladowaniami.

Wyreżyserowania filmu podejmie się Destin Daniel Cretton, reżyser azjatyckiej produkcji Marvel Studios Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Odpowiada on również za powstanie takich filmów jak Chata, Szklany zamek i Przechowalnia numer 12. Projekt ten powstanie wraz z producentem Przechowalni numer 12 i Tylko sprawiedliwość, Asherem Goldsteinem.

Daniel James Brown napisał również The Indifferent Stars Above i Under a Flaming Sky. Wykładał on także pisarstwo na Uniwersytecie Stanforda.

Potencjalna data premiery Facing the Mountain nie jest jeszcze znana.