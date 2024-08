Fakty i ciekawostki o filmie Kruk z 1994 roku. Miał być teledyskiem z Michaelem Jacksonem

fot. Miramax Films

Kruk z 1994 roku to już swoisty klasyk. Film wyreżyserowany przez Alexa Proyasa i z Brandonem Lee, synem słynnego Bruce'a Lee w roli głównej. Jedna z najsłynniejszych komiksowych adaptacji. Często jednak pomija się w dyskusjach wartość samego filmu z powodu tragicznych wydarzeń, które miały miejsce za kulisami. Chodzi oczywiście o okoliczności śmierci Brandona Lee, głównej gwiazdy produkcji. Mimo oficjalnego rozwiązania sprawy, do teraz prowadzone są dyskusje na temat tego, co mogło wówczas zajść. Wymyślono wiele teorii - od wpływów mafii aż po... klątwy. Nie, to nie żart. Była to opcja brana pod uwagę przez śledczych. Mianowicie chodzi o podejrzenia jakoby Bruce Lee i jego rodzina zostali przeklęci. Bruce Lee dożył jedynie 32 lat, a jego syn zmarł jeszcze wcześniej, bo mając 28 lat.

Obaj urodzili się w trakcie chińskiego Roku Smoka w 1940 i 1965 roku. Zmarli w podobnym wieku do siebie (żona Bruce'a miała 28 lat w momencie jego śmierci) i w trakcie pracy nad piątym filmie w karierze, które przy okazji najlepiej na siebie zarobiły i wybiły ich do szczytu popularności pośmiertnie. Obie z tych śmierci są owiane tajemnicą i kontrowersjami - Bruce zmarł z powodu obrzęku mózgu po przyjęciu środka przeciwbólowego (teorie były takie, że w rzeczywistości były to narkotyki, może nawet podłożone przez triady z Hong Kongu), natomiast jego syn został nieumyślnie postrzelony. Co ciekawe - ostatni film Bruce'a Lee przewidział w pewien sposób śmierć jego syna. W tamtej produkcji postać Bruce'a Lee udaje martwego po postrzeleniu na planie filmowym. Istnieje też podejrzenie, że Bruce Lee był przeklęty przez demona. Dowodem na to ma być film z 1993 roku, Smok. Historia Bruce'a Lee. W nim jest scena, w której demon wyglądający jak samuraj walczy z Brucem Lee, który chroni przed nim swojego syna. Teoria z klątwą mówi też o tym, że rodzice Bruce'a Lee mieli przed nim syna, który zmarł. W obawie przed klątwą, która dotyka tylko męskich członków rodziny, nazywano go w domu "małym feniksem", co uważane jest za pseudonim dla dziewczynek. Inna teoria mówi natomiast, że Bruce Lee został zamordowany przez rozwścieczonych mistrzów kung-fu, którym nie podobało się, że ten nauczał obcych tajnych, chińskich technik walki.

Oficjalnie wszystko to zostało wykluczone, chociaż śmierć ojca i syna to nadal lotny temat dla wielu fanów do dyskusji. Tym bardziej w obliczu nieuchronnej premiery remake'u Kruka, w którym pierwsze skrzypce zagra Bill Skarsgård. Produkcja ma przed sobą trudne zadanie. Zwiastuny nie napawały optymizmem i były szeroko krytykowane przez fanów oryginału w sieci. Na nowej wersji adaptacji nie pozostawiły też suchej nitki osoby zaangażowane w stworzenie oryginalnego filmu.

Filmu, o którym można wiele powiedzieć, dlatego zachęcam Was do sprawdzenia faktów i ciekawostek na temat kultowej produkcji z 1994 roku!

Fakty i ciekawostki o filmie Kruk z 1994 roku

Mało brakowało, a w Erica Dravena wcielałby się ktoś inny. Producenci początkowo chcieli, by w tej roli wystąpił Charlie Sexton, gwiazdor rocka z Texasu.