Falcon i Zimowy żołnierz - 3. odcinek serialu MCU będzie długi. Ile będzie trwać?

Źródło: Marvel/Disney+

Wszystko wskazuje na to, że każdy kolejny odcinek serialu Falcon i Zimowy żołnierz żołnierz będzie dłuższy od poprzedniego. Według aktualnych informacji 3. odcinek ma trwać 54 minuty. Informację na reddicie opublikowano z tego samego konta, co czasy trwania serialu WandaVision, Wiemy, że potem były one potwierdzane po premierze w platformie streamingowej Disney+. Autor informacji dodał też, że w tym odcinku rolę odegra Baron Zemo, w którego ponownie wciela się Daniel Bruhl. Aktor wcześniej grał tego złoczyńcę w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Premiera już 2 kwietnia 2021 roku w Disney+.

Jednocześnie ogłoszono, że pilot innego serialu Disney+ Star Wars: The Bad Batch ma trwać aż 70 nminut. Nowy serial ma zaplanowaną premierę już 4 maja 2021 roku, czyli w Święto Gwiezdnych Wojen.

Obie produkcje to seriale oryginalne platformy streamingowej Disney+. Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy usługa będzie mieć swoją premierę na terenie Polski. Wcześniej mówiono, że ma to nastąpić w 2021 roku, ale bez konkretnych dat.