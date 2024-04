Fallout - dlaczego w 1. sezonie nie pojawiły się Szpony śmierci znane z gier? Twórca wyjaśnia

fot. JoJo Whilden/Prime Video

Serial Fallout powstał na podstawie jednej z najpopularniejszej serii gier w historii. Akcja rozgrywa się 200 lat po nuklearnej apokalipsie. Spokojna mieszkanka przytulnego schronu przeciwatomowego jest zmuszona do powrotu na powierzchnię. Tam trafia na Pustkowie, które ją zaskakuje.

W 1. sezonie pojawiły się motywy znane z gier, jak Krypty, Bractwo Stali czy historia korporacji Vault-Tec. Z kolei na Pustkowiu czaiły się niebezpieczeństwa takie jak najeźdźcy czy łykacz. Natomiast nie pojawił się jeden z bardziej charakterystycznych zmutowanych przeciwników, jakim jest kultowy Szpon śmierci. To jedne z najgroźniejszych istot na pustyni. Są szybcy, agresywni i sprawiają dużo problemów graczom.

fot. Bethesda Softworks

Fallout - czy w 2. sezonie pojawią się Szpony śmierci?

Graham Wagner, współtwórca serialu Fallout, w wywiadzie dla The Wrap wyjaśnił, że brak tego stworzenia w pierwszej serii wynikał z tego, że nie chcieli się spieszyć z jego wprowadzeniem do historii.

Chcieliśmy wykorzystać Szpony śmierci, ale nie chcieliśmy ich tak po prostu wrzucić do serialu. To monumentalny element gry. Chcieliśmy zachować coś na 2. sezon, aby zrobić to właściwie, a nie tylko dodać to do ogromnego świata budowanego już w 1. serii. Zatem jesteśmy bardzo podekscytowani 2. sezonem, gdzie w końcu zajmiemy się jednym z najbardziej kultowych elementów gier.

Prawdopodobnie twórca dotrzyma obietnicy, ponieważ w końcówce 1. sezonu widzowie mogli dostrzec gigantyczną czaszkę z rogami i zębami, która należy najpewniej do Szpona śmierci. Można to traktować jako zapowiedź jego wprowadzenia do historii.

