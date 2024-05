Fallout, Halo i inne części franczyz rzadzą na streamingu. Produkcje oryginalne w odwrocie

fot. materiały prasowe

W serwisie Variety ukazał się artykuł, w którym Tyler Aquilina podsumowuje wyniki oglądalności seriali na poszczególnych platformach streamingowych za 2024 rok. Okazuje się, że dominują produkcje, które powstały na podstawie gier i książek lub są częścią rozbudowanych franczyzn.

Prime Video podbiła niedawno adaptacja gry Fallout, stając się drugim najczęściej oglądanym tytułem na tej platformie. Ustępuje tylko serialowi Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

Z kolei na Disney+ króluje Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, który jest adaptacją popularnej serii książek dla młodzieży autorstwa Ricka Riordana. Niemal 1/4 całkowitego czasu poświęconego na oglądanie produkcji na platformie należy właśnie do tego serialu. Prawie dwa razy mniej czasu spędzono przy Echo, który jest częścią MCU. Należy jednak pamiętać, że ten serial miał tylko 5 odcinków, a nie 8 jak Percy Jackson... Na Disney+ popularnością cieszą się również X-Men '97, Gwiezdne Wojny: Ahsoka, Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja, The Mandalorian czy Loki.

fot. Variety

Z kolei na amerykańskiej platformie Paramount+ Knuckles, który jest spin-offem Sonic. Szybki jak błyskawica, osiągnął największy czas oglądalności w ciągu pierwszych trzech dni od premiery ze wszystkich oryginalnych serii Paramount+. Jego wynik to ponad 4 miliony godzin transmisji strumieniowej.

Ale to nie wszystko, ponieważ Halo, które powstało na podstawie gry wideo, stanowi niemal 20% czasu oglądania seriali w tym serwisie. Łącznie obejrzano ponad 64 miliony godzin. Jak widać poniżej znacznie gorzej poradziły sobie produkcje nie związane z franczyzami - 1923, Tulsa King czy Burmistrz Kingstown.

fot. Variety

Ponadto na platformie streamingowej Peacock serial Ted, oparty na komedii z 2012 roku, stał się najczęściej oglądanym tytułem. Od czasu premiery uzyskał 950 milionów minut transmisji strumieniowej, dzięki czemu dostał 2. sezon.

Platformy streamingowe inwestują w wysokobudżetowe produkcje, które później cieszą się zainteresowaniem fanów danych franczyzn, przyciągając zarazem nowych widzów. Widać wyraźny kierunek rozwoju seriali oraz zmiany jakie zachodzącą w branży telewizyjnej. Wygląda też na to, że swoją pozycję umacniają udane produkcje na podstawie gier. Przypomnijmy, że w 2025 roku zobaczymy drugi sezon The Last of Us, a w przygotowaniu jest też serial na podstawie gry wideo Alan Wake.