Fantastyczna Czwórka - dlaczego Adam Driver nie zagra Reeda Richardsa? Oto powód

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Marvel Studios próbuje skompletować obsadę filmu superbohaterskiego Fantastyczna czwórka, a fani niecierpliwie czekają na pierwsze oficjalne ogłoszenia. Według doniesień Margot Robbie negocjowała angaż do roli Sue Storm, ale ostatecznie zrezygnowała z zagrania tej postaci. Z kolei z rolą Reeda Richardsa długo był łączony Adam Driver. Wielu dziennikarzy w oparciu o swoich informatorów pisało, że na pewno wystąpi w nowej produkcji należącej do MCU. Pod koniec czerwca KC Walsh, który zazwyczaj posiada dobre informacje, napisał, że aktor nie jest już związany z tym projektem. Według plotek przestał być brany pod uwagę do tej roli ze względu na zbyt wygórowaną gażę.

Teraz Jeff Sneider z Above the Line w podcaście The Hot Mic podał jeszcze jeden powód odrzucenia roli Mister Fantastic.

Adam Driver nigdy tak naprawdę nie był w to zaangażowany. Przesłali mu scenariusz jakiś czas temu, a on powiedział, że nie potrafił zrozumieć tej postaci... Odszedł [z projektu] bardzo wcześnie.

Według Sneidera nadal istnieje możliwość, że Driver zaakceptuje tę rolę, jeśli będzie zadowolony ze zmian wprowadzonych w postaci w scenariuszu od Josha Friedmana. Jednak i tak nie daje to żadnej gwarancji, że zagra Richardsa.

