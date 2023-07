Fantastyczna Czwórka - Vanessa Kirby byłaby zaszczycona zagraniem Sue Storm

Marvel

Od dłuższego czasu w sieci wrze na temat pogłosek castingowych do filmu Fantastyczna czwórka. Gdy wydawało się, że najbliżej ról Reeda Richardsa i Sue Storm są Adam Driver i Margot Robbie, pojawiły się potem niepotwierdzone doniesienia, że aktorzy nie dogadali się z Marvel Studios odnośnie wynagrodzenia. Temat zatem jest prawdopodobnie ciągle otwarty, a najbardziej rzetelne amerykańskie media nie podały jeszcze żadnego przecieku w tej kwestii.

Jednak jeśli nie Margot Robbie, to może Marvel wróci do rozmów z Vanessą Kirby, która też pojawiała się w plotkach od jakiegoś czasu. Podczas premiery Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, zapytana została o zagranie Sue Storm i chociaż nie ujawniła żadnego konkretu, to przyznała, że byłby to dla niej duży zaszczyt. Dodała, że to niesamowita postać i chociaż to może być tylko kurtuazja, aktorka zapewne byłaby gotowa przyjąć tę rolę. Wciąż jednak fani muszą być cierpliwi i poczekać na oficjalne ogłoszenia.

Przypomnijmy, że za kamerą widowiska stanie Matt Shakman. Premierę filmu wyznaczono na 2025 rok.