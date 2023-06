Fantastyczna Czwórka - reżyser o Galactusie. Zgadza się z niezadowolonymi fanami

Fot. Materiały prasowe

Tim Story, reżyser Fantastycznej Czwórki: Narodzin Srebrnego Surfera z 2007 roku, po wielu latach skomentował to, jak zmieniono Galactusa w filmie. W rozmowie z portalem ComicBook.com został spytany o to, co myśli o mieszanych reakcjach fanów na przeobrażenie potężnego galaktycznego tytana z komiksów Marvela w burzową chmurę. Z jego odpowiedzi wynika, że myśli mniej więcej to samo, co widzowie: to był błąd. Wyjaśnił jednak, dlaczego podjęto taką decyzję.

Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera - reżyser o Galactusie

Ci, którzy mieli decydujący głos, obawiali się, co z tego wyjdzie. Trzeba pamiętać, że choć Marvel z powodzeniem przedstawił już widzom wiele postaci z kosmosu, to w tamtym czasie było to coś nowego, kompletnie nieznane terytorium. Więc, skoro była to istota z kosmosu, to osoby kierujące projektem nie były gotowe na to, co może z tego wyjść. I, jak wiesz, nie była to odpowiednia interpretacja. Ale nadchodzi wiele naprawdę fajnych rzeczy.

Przypominamy, że Fantastyczna Czwórka już niedługo zadebiutuje w MCU. Choć niewiele wiadomo o filmie, to potencjalnie Marvel ma szansę na to, by ponownie przedstawić Galactusa - tym razem w bardziej komiksowym stylu.