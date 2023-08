Fantastyczna Czwórka - Matt Smith w obsadzie? Plotka ucieszy fanów Doktora Who i Daemona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal ComicBookMovie.com, znany scooper Daniel Richtman ma informacje dotyczące filmu Fantastyczna Czwórka. Jego zdaniem Matt Smith dostał od Marvela propozycję zagrania Reeda Richardsa w reboocie MCU. Ponieważ miałoby dojść do tego tuż przed wybuchnięciem strajku SAG-AFTRA, przez który wstrzymano castingi, Daniel Richtman nie wie, na czym stanęły negocjacje.

To jedna z wielu plotek dotyczących castingów do Fantastycznej Czwórki. Film wzbudza wiele emocji, ponieważ fani Marvela od lat czekali na debiut Pierwszej Rodziny w MCU. Wcześniej pojawiły się także doniesienia, że Reeda Richardsa mają zagrać między innymi John Krasinski, Penn Badgley czy Adam Driver. Matt Smith to kolejny kandydat na długiej liście.

Kim jest Matt Smith? Aktor zagrał główną rolę w Doktorze Who, wcielił się w Filipa Mountbattena w The Crown, a niedawno zadebiutował w uniwersum Gry o Tron w serialu Ród Smoka jako Daemon Targaryen. Jeśli chodzi o kinowe komiksowe, mogliście go zobaczyć w filmie Morbius, w którym wystąpił jako Milo.

Kogo chcielibyście zobaczyć w roli Reeda Richardsa w MCU? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!

