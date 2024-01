Czy Fantastyczna Czwórka w MCU jest już obsadzona? Jednego z aktorów zapytano o to wprost

Knight Edge Media

Wczoraj donosiliśmy Wam o rewelacjach cenionego scoopera Daniela Ritchmana, według którego główni aktorzy do filmu Fantastyczna czwórka zostali już wybrani. Przypomnijmy, że mieliby to być: Pedro Pascal (Reed Richards aka Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia) i Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm aka Stwór). Ostatni z nich został niedawno wprost zapytany o to, czy zagra w produkcji MCU.

Do rzeczonej sytuacji doszło kilka dni temu na czerwonym dywanie poprzedzającym galę rozdania nagród Emmy. I tak dziennikarz serwisu The Wrap zapytał Moss-Bachracha o to, czy jest choćby odrobina prawdy w pogłoskach o wcieleniu się przez niego w rolę Bena Grimma. Aktor odpowiedział:

Och... Nie mogę tego ani potwierdzić, ani temu zaprzeczyć. Tak mi się wydaje.

Choć na pierwszy rzut oka Moss-Bachrach nie przybliżył nas do rozstrzygnięcia całej kwestii, amerykańskie portale popkulturowe zwracają uwagę, że jego odpowiedź jest identyczna - i to słowo w słowo - jak ta, której udzieliła Rachel Brosnahan na pytanie o to, czy sportretuje na ekranie Lois Lane w filmie Superman: Legacy.

Tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej spekulacji na temat tego, że Marvel Studios ogłosi obsadę Fantastycznej Czwórki lada moment; nie jest nawet wykluczone, że dojdzie do tego "w najbliższych dniach".

Fantastyczna Czwórka ma zadebiutować w kinach 2 maja 2025 roku.

