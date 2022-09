Fantastyczna Czwórka - dlaczego nie ma informacji o obsadzie? Możemy jeszcze długo poczekać na X-Menów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Comics

Choć wiele osób oczekiwało, że Kevin Feige i Marvel Studios ogłoszą obsadę do nowej Fantastycznej Czwórki na D23 Expo, to pojawiła się jedynie informacja, że casting wciąż jest w toku. Wygląda także na to, że fani mogą jeszcze długo poczekać na X-Menów w MCU.

Justin Kroll z portalu Deadline zdradził, dlaczego Kevin Feige może utrzymywać informacje na temat castingu w tajemnicy. Jego zdaniem prezes Marvel Studios woli nie podejmować takich decyzji bez zgody reżysera, a Matt Shakman dopiero niedawno został zaangażowany do projektu. Dziennikarz powiedział także, że X-Meni także przez długi czas nie pojawią się jeszcze w MCU.

Gdyby jego słowa okazały się prawdą, to wiele plotek na temat castingów, między innymi obsadzających Profesora X, Magneto, czy niedawno Sue Storm, okazałoby się nieprawdą i fantazją popularnych scooperów.

Poniżej znajdziecie wpisy na Twitterze Justina Krolla dotyczące Fantastycznej Czwórki i X-menów.

https://twitter.com/krolljvar/status/1568693389440487424

https://twitter.com/krolljvar/status/1568692839051333632

