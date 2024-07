fot. materiały prasowe

W ostatnim czasie Paul Walter Hauser jest niezwykle zapracowany. Gra w serialach i filmach, a do tego podkłada głos postaciom w animacjach - mogliśmy go usłyszeć w oryginalnej wersji W głowie się nie mieści 2. Zobaczymy go w filmie Podżegacze i finałowym sezonie Cobra Kai, a do tego trwa postprodukcja filmów The Naked Gun i Press Your Luck, gdzie również zagrał. Ale najbardziej widzowie nie mogą się doczekać jego występu w Fantastycznej czwórce. Obecnie trwają przygotowania do zdjęć, które rozpoczną się pod koniec lipca.

Paul Walter Hauser czyta komiksy i scenariusz Fantastycznej Czwórki

Nie wiadomo w kogo wcieli się Paul Walter Hauser w filmie Fantastyczna czwórka. Sam aktor też nie chce niczego zdradzić. Ale w wywiadzie dla Variety opowiedział o swoich przygotowaniach do roli.

Czarnym bractwie. BlacKkKlansman Dla mnie przedprodukcja polega na czytaniu komiksów i scenariusza. Dużo z tego polegało na określeniu, jak mam wpasować się do tej historii i jak najlepiej wykorzystać swój czas. Nie chcę podejmować decyzji ani robić rzeczy, które są zbędne w filmie. Ważne jest, aby wiedzieć, czym jest film i jakie każdy ma zadania, aby móc wnieść własne, unikalne spojrzenie na coś. To było niezwykle ważne w. Grałem jednego z kilku rasistowskich idiotów w tym filmie, więc musiałem wprowadzić swojego rasistowskiego idiotę do gry. Nie mógł być taki, jak inni. Zawsze, gdy jestem w grupie, staram się wymyślić, jak być wyjątkowym lub specyficznym, nie rozpraszając uwagi.

fot. Focus Features // Legendary Entertainment // Paul Walter Hauser (po prawej) w filmie Czarne bractwo. BlacKkKlansman

Następnie dodał, że ma dużo zabawy przygotowując się do roli.

Nie czytałem Fantastycznej Czwórki, gdy byłem dzieckiem. Byłem bardzo skupiony na Batmanie. Ale czytanie komiksów o Fantastycznej Czwórce było świetną zabawą. Uwielbiam to.

Fani spekulują, że Hauser wcieli się w Mole Mana, czyli Harveya Ruperta Eldera, który był pierwszym wrogiem, z jakim Fantastyczna Czwórka zmierzyła się w komiksach. Przypomnijmy, że tytułową grupę grają Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon-Moss Bachrach. Ponadto Julia Garner ma zagrać żeńską wersję Silver Surfera. W obsadzie są również John Malkovich, Ralph Ineson i Natasha Lyonne.

