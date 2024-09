Fantastyczne warianty okładek. Stwór jako Wolverine to petarda; spójrzcie na tego potężnego Daredevila

Fot. Marvel Comics

Reklama

Marvel opublikował nowe warianty okładek, na których czołowi artyści z branży przedstawiają Stwora z Fantastycznej Czwórki w rolach innych ikonicznych superbohaterów, takich jak Iron Man, Kapitan Ameryka czy Daredevil.

Fantastyczne warianty okładek ze Stworem

Poniżej znajdziecie wszystkie dwanaście wariantów okładek ze Stworem. Dajcie znać, jak wam się podobają. Nam na pewno przypadł do gustu najeżony Wolverine! Choć wielki i potężny Daredevil – przypominający nieco Czerwonego Hulka – także robi wrażenie.

AMAZING SPIDER-MAN #61 The Thing! Variant Cover

Marvel vs. Capcom - warianty okładek

To nie wszystko. Pokazano także inną linię okładek - to oryginalne ilustracje autorstwa Bengusa do Marvel vs. Capcom. Przedstawiają nieco bardziej klasyczne spojrzenie na kultowych superbohaterów i złoczyńców, takich jak Doktor Doom, Kapitan Ameryka, Thanos czy Iron Man.