Fantastyczne zwierzęta 3 - Mads Mikkelsen skomentował swój angaż do filmu

fot. Sony Pictures

Mads Mikkelsen zastąpi Johnny'ego Deppa w trzeciej części filmu Fantastyczne zwierzęta. Przypomnijmy, że Warner Bros. poprosił Deppa o rezygnację z roli z powodu jego kontrowersji z życia prywatnego związanych z burzliwą relacją z był żoną Amber Heard. Duński aktor wcieli się w rolę Gellerta Grindelwalda. Cieszy się na myśl o tej roli, którą uważa za niezwykle interesującą. Jednak zdaje sobie sprawę, co zaważyło na otrzymaniu tej pracy.

Szokujące jest również to, że nastąpiło to po takich wydarzeniach, co jest po prostu bardzo smutne. Życzę im obojgu wszystkiego najlepszego. To są smutne okoliczności.

Mikkelsen wyraził nadzieję, że zarówno Johnny Depp, jak i Amber Heard wkrótce wrócą do pracy. To nie jest pierwszy raz, gdy w tej franczyzie, która obejmuje nie tylko Fantastyczne zwierzęta, ale przede wszystkim filmy o Harrym Potterze, zmieniono odtwórcę ważnego bohatera. W 2002 roku po śmierci Richarda Harrisa, który wcielał się w Dumbledore'a w pierwszych dwóch częściach przygód Harry'ego Pottera, zastąpił go z powodzeniem Michael Gambon. Wielu fanów nawet nie zauważyło tej zmiany. Mikkelsen wie, że w jego przypadku różnica będzie widoczna, więc czeka przed nim trudne zadanie, które już rozpracowują.

Musi być pomost pomiędzy tym, co Johnny zrobił, a tym co ja pokażę. Jednocześnie muszę zagrać po swojemu. Musimy też znaleźć kilka połączeń [z poprzednią wersją postaci] i pomostów, aby nie oderwać się kompletnie od tego, co on po mistrzowsku osiągnął.

Fantastyczne Zwierzęta 3 - premiera 15 lipca 2022 roku.