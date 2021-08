Far Cry 3: Blood Dragon może trafić na PS5 i Xbox Series S/X jako samodzielny produkt

Ubisoft

Far Cry 3: Blood Dragon powróci po 8 latach od premiery jako część karnetu sezonowego do gry Far Cry 6, czyli tegorocznej odsłony tej popularnej serii. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że gra, tak jak wcześniej Far Cry 3: Classic Edition, trafi również do sprzedaży osobno.

Ubisoft jak na razie nie ujawnił żadnych szczegółów na ten temat, ale na stronie ESRB pojawiła się wzmianka o Far Cry 3: Blood Dragon - Classic, co sugeruje, że gra pojawi się na PS5 i Xbox Series S/X także jako samodzielny produkt, który będzie można kupić bez całej reszty zawartości dostępnej w przepustce sezonowej.

Niestety na ten moment nie ma żadnych informacji dotyczących potencjalnych ulepszeń. Nie wiadomo więc czy gra trafi na konsole nowej generacji w takiej samej wersji, jak w 2013 roku, czy też doczeka się jakichś ulepszeń.

Far Cry 6 - premiera gry już 7 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X oraz Google Stadia.