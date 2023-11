Fear the Walking Dead - zdjęcia i teaser z 10. odcinka. Madison szuka przemienionej Alicii

fot. AMC

Reklama

W opisie 10. odcinka finałowego sezonu Fear the Walking Dead możemy przeczytać, że jeden z ocalałych jest w konflikcie z resztą wyspy, więc zostaje zmuszony zwrócić się po pomoc do kogoś innego. Tytuł nowego epizodu to Keeping Her Alive, czyli Utrzymać ją przy życiu.

Udostępniono zdjęcia promocyjne z nadchodzącego odcinka, w którym większą rolę odegra Tracy, czyli córka Troya. Wciela się w nią Antonella Rose, którą możemy zobaczyć na początku poniższej galerii. Oprócz niej na fotografiach znajdują się Madison (Kim Dickens), Victor (Colman Domingo), Daniel (Rubén Blades), Luciana (Danay Garcia), Sherry (Christine Evangelista) i Odessa (Jayla Walton). Sprawdźcie też teaser, w którym Madison szuka Alicii w hordzie zombie, a Luciana informuje Troya, że konflikt zakończy się dla niego źle. Ponadto w sieci pojawiły się także zdjęcia zza kulis 9. odcinka, które możecie obejrzeć poniżej.

Fear the Walking Dead - teaser z 10. odcinka

Fear the Walking Dead - zdjęcia z 10. odcinka

Fear the Walking Dead - sezon 8, odcinek 10

Fear the Walking Dead - zdjęcia zza kulis

Fear the Walking Dead - sezon 8, odcinek 9 - zdjęcie zza kulis

Fear the Walking Dead - polska premiera 10. odcinka 13 listopada o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na polskim kanale AMC.