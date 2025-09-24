placeholder
Festiwal filmowy w Gdyni? Spokojnie, mamy go w domu – w Polsat Box Go

Polsat Box Go przygotował specjalny katalog dla wszystkich koneserów polskiego kina artystycznego. Te produkcje zostały docenione nominacjami i wygrały prestiżowe nagrody. Co można obejrzeć w kolekcji Gdynia?
Wiktor Stochmal
Trwa kolejna edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Prestiżowe wydarzenie rozpoczęło się 22 września i będzie trwało przez tydzień – do 27 września 2025 roku. W jego trakcie zaprezentowane zostaną jedne z najlepszych polskich produkcji, które mają szansę zawojować zagraniczne kina i zdobyć największe branżowe nagrody. Co ciekawe, dzieła z poprzednich edycji festiwalu są dostępne do obejrzenia w Polsat Box Go.

W Polsat Box Go znajdziecie specjalnie utworzoną kolekcję kolekcję Filmy z festiwalu w Gdyni. Jesteście ciekawi, jakie dzieła możecie obejrzeć w domowym zaciszu?

W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.

Filmy z festiwalu w Gdyni w Polsat Box Go

O większości z nich na pewno już słyszeliście. Były to produkcje nie tylko wyróżniane, ale i nagradzane w rozmaitych kategoriach wielu konkursów filmowych. Są też perełki, które starały się o Oscara i zostały docenione tą prestiżową nominacją. Jakie produkcje obejrzycie w nowym katalogu Polsat Box Go? Oto najciekawsze z nich.

Chleb i sól

Reżyseria: Damian Kocur.
Obsada: Tymoteusz Bies, Jacek Bies, Bartosz Olewinski, Nikola Raczko, Nadim Suleiman.
Wyróżnienia: 20 nominacji, 17 wygranych.

Opis fabuły:
Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, zagrany przez naturszczyków. Tymek, młody pianista, student Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, wraca na wakacje do swojej prowincjonalnej miejscowości, gdzie czekają na niego matka, młodszy brat i kumple z osiedla. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo otwarty bar z kebabem. Tymek staje się świadkiem nakręcającej się spirali napięć między pracownikami kebaba arabskiego pochodzenia a jego kumplami. Spirali, której finał okaże się tragiczny w skutkach.

Dziewczyna z igłą

Reżyseria: Magnus von Horn.
Obsada: Joachim Fjelstrup, Trine Dyrholm, Dan Jakobsen, Helle Marianne Sommer, Petrine Agger.
Wyróżnienia: 31 nominacji, jedna do Oscara, 34 wygrane.

Opis fabuły:
Kopenhaga 1919: Młoda pracownica zostaje bezrobotna i jest w ciąży. Spotyka Dagmarę, która prowadzi podziemną agencję adopcyjną. Nawiązuje się między nimi silna więź, ale świat bohaterki się rozpada, gdy natrafia na szokującą prawdę stojącą za jej pracą.

Fuga

Reżyseria: Agnieszka Smoczynska.
Obsada: Grzegorz Stelmaszewski, Iwo Rajski, Halina Rasiakówna, Klara Bielawka, Lucja Burzynska.
Wyróżnienia: 15 nominacji, 6 wygranych.

Opis fabuły:
Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy – tego co zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się uczucia do przed chwilą poznanych męża i syna pozwolą kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście swoje i rodziny?

Najlepszy

Reżyseria: Łukasz Palkowski.
Obsada: Jakub Gierszał, Mateusz Kościukiewicz, Anna Próchniak, Tomasz Kot, Magdalena Cielecka.
Wyróżnienia: 6 nominacji, 6 wygranych.

Opis fabuły:
Najlepszy opowiada prawdziwą historię Jerzego Górskiego, człowieka o burzliwej przeszłości, który ukończył bieg śmierci i ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata na dystansie Double Iron Man z czasem 24 godziny 47 minut 46 sekund. To jednak nie byłoby możliwe, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną z nich stracił, dzięki drugiej zawalczył o swoje życie.

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Reżyseria: Mateusz Rakowicz.
Obsada: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha, Dorota Kolak.
Wyróżnienia: 7 nominacji, 2 wygrane.

Opis fabuły:
Komedia akcji o królu złodziei i ucieczek. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, który ośmieszał władze wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni, podziwiali. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska. Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia Pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko było szare i zakazane. Wolność i dobrą zabawę kocha ponad wszystko. Niespodziewanie na jego drodze stanie kobieta, która skradnie jego serce. Dla niej postanowi się zmienić. Tylko czy będzie potrafił?

Supernova

Reżyseria: Bartosz Kruhlik.
Obsada: Marcin Zarzeczny, Marcin Hycnar, Borys Bartłomiejczak, Bernardeta Komiago, Szymon Gajewski.
Wyróżnienia: 14 nominacji, 9 wygranych.

Opis fabuły:
Trzech mężczyzn, jedno miejsce i jedno zdarzenie, które zmieni życie każdego z nich. Utrzymana w realistycznym stylu uniwersalna historia opowiada o kilku godzinach z życia wiejskiej społeczności, przygląda się kondycji człowieka postawionego w sytuacji granicznej oraz stawia pytania o istotę przypadku i przeznaczenia. Krwista obyczajowa opowieść, oscylująca na granicy dramatu, thrillera i kina katastroficznego.

Rzeczy niezbędne

Reżyseria: Kamila Tarabura.
Obsada: Dagmara Dominczyk, Andrzej Konopka, Katarzyna Warnke, Małgorzata Hajewska.
Wyróżnienia: 4 nominacje, 3 wygrane.

Opis fabuły:
W ręce Ady, mieszkającej w Hamburgu uznanej dziennikarki, trafia tajemnicza przesyłka. To książka ze spisanymi pod pseudonimem wspomnieniami kobiety molestowanej w dzieciństwie przez ojca, z imienną dedykacją dla Ady. Dziennikarka decyduje się na spotkanie z autorką, którą okazuje się jej dawna szkolna koleżanka – Roksana. Razem wyruszają w podróż do miasteczka, gdzie dorastały, aby skonfrontować się z matką Roksany, niemym świadkiem jej dziecięcego piekła. Na miejscu okazuje się jednak, że matka twardo strzeże rodzinnych tajemnic, utrzymując obraz idealnego męża i rodziny. Ada postanawia opisać tę skomplikowaną i intrygującą historię w reportażu, choć dla niej, tak naprawdę, temat Roksany nie jest tym najważniejszym w podróży. Sama też musi rozliczyć się̨ z demonami przeszłości – to one nie pozwalają jej pójść naprzód w relacji z partnerem, z którym jest w zaawansowanej ciąży. Emocje między bohaterkami zagęszczają się, a Adzie coraz trudniej zachować dystans i ocenić́, co jest kłamstwem, a co prawdą.

Święto ognia

Reżyseria: Kinga Dębska.
Obsada: Kinga Preis, Karolina Gruszka, Tomasz Sapryk, Paulina Pytlak, Katarzyna Herman.
Wyróżnienia: 3 nominacje, 7 wygranych.

Opis fabuły:
Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

Źródło: polsatboxgo.pl

