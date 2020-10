Festiwal Gier Steam powraca z setkami darmowych dem

Źródło: Steam

Festiwal Gier Steam na dobre wpisał się w świat pecetowców. Przedstawiciele Valve postanowili po raz kolejny zaprezentować światu szereg interesujących gier i zachęcić nas do ogrania ich fragmentów jeszcze przed oficjalną premierą.

Jesienna edycja Festiwalu rozpoczęła się 7 października i potrwa do 13 października do godziny 19:00. W tym czasie będziemy mogli zapoznać się z nowościami, które zadebiutują na rynku w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Za dostęp do nich nie będziemy musieli zapłacić ani złotówki, gdyż wszystkie festiwalowe produkcje udostępniane są za darmo w ramach wersji demonstracyjnych.

Valve podzieliło bogatą bibliotekę demówek na kilka kategorii, aby każdy z nas miał szansę odnaleźć wśród nich coś interesującego, niezależnie od tego, czy pasjonuje się strzelankami, wyścigami czy przygodówkami. Każdą zakładkę wzbogacono ponadto o sekcję z transmisjami na żywo, dzięki czemu możemy szybko sprawdzić, na czym polegają popularne produkcje bądź posłuchać, co mają o nich do powiedzenia deweloperzy. Na stronie dostępny jest także harmonogram transmisji realizowanych w ramach tego wydarzenia.

Wśród wyróżnionych tytułów znajdziemy takie pozycje jak Ghostrunner, The Survivalist, Everspace 2 czy Observer System Redux. Co prawda Festiwalowi nie towarzyszą masowe obniżki znane z cyklicznych wyprzedaży Steama, ale może on ułatwić znalezienie interesujących gier, o których dziś nie jest zbyt głośno.