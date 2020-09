FIFA 21 - w grze zabraknie mistrzów Włoch

EA

Jeszcze przynajmniej przez kilka lat miłośnicy serii FIFA będą musieli przełknąć brak Juventusu Turyn w grach od Electronic Arts. Drużyny Starej Damy zabraknie również w FIFA 21. Zamiast tego po raz kolejny będziemy mieli możliwość pokierowania zawodnikami fikcyjnej drużyny Piemonte Calcio. Oznacza to m.in. brak oficjalnych trykotów meczowych, barw klubowych i stadionu.

Jest to wynikiem umowy na wyłączność, jaką Stara Dama podpisała z Konami. Umowa ta obowiązuje do 2022 roku z opcją jej przedłużenia. Oznacza to, że do tego czasu licencjonowane Juve dostępne będzie wyłącznie w serii Pro Evolution Soccer.

FIFA 21 na rynek trafi 9 października. W tym roku nie będzie możliwości sprawdzenia gry przed premierą i gracze nie otrzymają klasycznej wersji demo. Jedyną opcją na przetestowanie gry będzie skorzystanie z EA Play.