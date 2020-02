Film wojenny na smartfona? W planach film kręcony w całości w pionowym kadrze

Timur Bekmambetov to producent, który chce zmieniać kino. Częściowo mu się to udało, bo w roli producenta spopularyzował technologię Screenlife, która opowiada historię z perspektywy komputera, tabletu czy smartfona. Jest on uważany za jednego z wynalazców tego formatu, który mogliśmy oglądać w takich filmach jak Searching oraz Smierc z komputera. Bekmambetov idzie krok dalej i ma ambitne plany.

Producent chce stworzyć pierwszy pełnometrażowy film w całości kręcony w pionowym kadrze. Wiemy, że tradycyjnie każdy film ma poziomy kadr. Tego typu treści zostały w ostatnich latach spopularyzowane przez portale Snapchat oraz TikTok. Dlatego też docelowo film jest tworzony z myślą o widzach oglądających na ekranie smartfona.

Projekt nosi tytuł V2. Escape From Hell. Jest to opowieść o sowieckim pilocie, który musi uciec z niemieckiego obozu koncentracyjnego kradnąc samolot. Historia oparta jest na faktach.

Budżet filmu zamknie się w kwocie 10 mln dolarów. Partnerem produkcji jest MTS, największy operator telefonii komórkowej w Rosji, który wypuści ten film w tym kraju na swojej platformie streamingowej.

W planach jest stworzenie dwóch wersji. Jedna rosyjskojęzyczna na rosyjski rynek. Druga angielskojęzyczna na rynek międzynarodowy. Ona też będzie mieć inne sceny i rozpocznie się od pokazania, jak Luftwafe bombarduje Londyn. Premiera jest planowana na 2021 rok.

Bemmambetov jest pionierem wykorzystania tej technologii w tworzeniu fabuł. Wcześniej wyprodukował serial Dead of Night, który był w taki sposób kręcony dla portalu Snapchat. Była to historia nastolatki, która próbuje przeżyć apokalipsę zombie. Producent stworzył też pierwszy kinowy film w całości kręcony z perspektywy pierwszej osoby - Hardcore Henry.

Co sądzicie o jego nowym pomyślę? Przyjmie się?