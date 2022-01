Filmy 2021 - najpopularniejsze tytuły na DVD i Blu-ray w USA. Wonder Woman wygrywa, są niespodzianki

fot. materiały prasowe

Styczeń 2022 roku to w dużej przyglądanie się temu, jak sprawowały się filmy 2021 w różnych wariacjach. Mamy więc podsumowania, ranking i wszelkiej maści zestawienia, które pozwalają przyjrzeć się, jak wyglądała sytuacja rynku filmowego w 2021 roku.

Najpopularniejsze DVD i Blu-ray w USA w 2021

Według danych opublikowanych przez portal The Numbers najchętniej kupowanym filmem na DVD i Blu-ray w USA w 2021 roku była Wonder Woman 1984. To jest zaskoczenie, bo po premierze krytycy i fani byli zgodni, że ten film nie jest zbyt dobry, a te dane pokazują, że odbiór jego był inny w USA niż myśleliśmy. Czytamy, że sprzedano łącznie 1 427 182 sztuk DVD i Blu-ray (608 686 DVD oraz 818 496 Blu-rayów). Podium pokazuje też siłę animacji, bo aż dwa hity animowane zajmuje drugie i trzecie miejsce w zestawieniu. I to pomimo ich przeciętnego zainteresowania w amerykańskich kinach.

W zestawieniu podajemy liczbę sprzedanych nośników DVD i Blu-ray oraz wpływy, jakie ona przyniosła producentom. Pozycje w rankingu są ułożone na podstawie łącznej liczby sprzedanych nośników. W tym miejscu to Wonder Woman 1984 ma najwięcej sprzedanych DVd i Blu-ray. Zobaczcie i oceńcie sami.

20. Yellowstone: sezon 3 - 330,229 DVD (serial wydany tylko na DVD) - wpływy 8,5 mln dolarów.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.