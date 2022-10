Filmy, które osiągnęły miliard dolarów w box office. Tylko 51 produkcji dobiło do tego wyniku

fot. Marvel/Disney/Universal Pictures

Co roku w Hollywood powstaje wiele widowisk kinowych, które mają na celu nie tylko zachwycić widza swoim rozmachem, ale również zarobić jak najwięcej w światowym box office. Wydawać by się mogło, że duże blockbustery za każdym razem mogą przyciągnąć tylu widzów przed ekrany, aby spokojnie osiągnąć miliard dolarów w kasie. Jednak jak do tej pory udało się to zaledwie 51 produkcjom. Najnowszą z nich jest film Jurassic World: Dominion, kolejna część kultowej serii o dinozaurach. W związku z tym postanowiliśmy przygotować dla Was galerię z filmami kinowymi, które osiągnęły magiczną barierę miliarda dolarów w światowym box office. Możecie sprawdzić ją poniżej.

Warto zauważyć, że lwią część listy stanowią projekty, które są kolejnymi częściami popularnych serii filmowych, które zgromadziły przez lata miliony fanów i zapisały się złotymi zgłoskami w historii popkultury.

Filmy, które osiągnęły miliard dolarów w światowym box office (miejsca 51-26)

51. Jurassic World: Dominion - 1 mld dolarów (stan na 25 września)

Filmy, które osiągnęły miliard dolarów w światowym box office (miejsca 25-1)