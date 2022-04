Filmy tak złe, że studia zmuszne były do anulowania kolejnych części

materiały prasowe

Historia kina zna całe mnóstwo filmów, na które wydano ogromne pieniądze i liczono, że będzie to początek wspaniałej przygody - widzów z wieloma częściami i producentów z pieniędzmi, które wpadną na konto po kolejnych udanych odsłonach. Czasem jednak trzeba wstrzymać konie i schować je do stajni, bo już pierwsze filmy potrafiły nie raz zaprzepaścić dalsze plany.

Są też jednak sytuacje, w których franczyza doczekuje się dwóch lub trzech filmów, ale szansa nie zostaje wykorzystana i studia również zmuszone są do ukrócenia historii, które nie zostały dokończone. Na portalu Looper zamieszczono zestawienie filmów, które były tak złe, że wstrzymywały wszelkie plany na kontynuacje i zamiast kasowej franczyzy, pozostawał wyłącznie niesmak. Oczywiście najłatwiej jest powiedzieć, że filmy były po prostu słabe, ale są to różne typy produkcji i brak kontynuacji mógł być spowodowany różnymi czynnikami, co warto mieć na uwadze.

Filmy tak złe, że anulowano kolejne części

Battleship: Bitwa o Ziemię - budżet: 209 mln dolarów; box office na świecie: 303 mln dolarów; 34% pozytywnych recenzji krytyków na Rotten Tomatoes.