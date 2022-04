Moon Knight z przyszłości zadebiutuje w serii Black, White and Blood od Marvela

marvel

Marvel kontynuuje wydawanie serii spod szyldu Black, White and Blood, którego protagonistami byli wcześniej Wolverine, Carnage i Deadpool. Tym razem utrzymany w tonacji korzystającej z czerni, bieli i krwi cykl otrzyma Moon Knight, który dostał swój serial od Disney+.

Moon Knight: Black, White & Blood #1 będzie nową serią komiksową poświęconą tytułowemu bohaterowi, w której zobaczymy między innymi Moon Knighta z przyszłości. W numerze zobaczymy historię We Named the Dog Anubis od Jonathana Hickmana z rysunkami Chrisa Bachalo, The End od Marca Guggenheima i Jorge Fornésa oraz So White. Yet, So Dark od Murewa Ayodele i Dotun Akande.

Numer trafi do sprzedaży 13 kwietnia w USA. Zobaczcie udostępnione plansze:

Moon Knight: Black, White & Blood #1

