Disney+ - klasyczne animacje Disneya dostępne w serwisie. To one kształtowały dzieciństwo wielu z Was

Długo czekaliśmy aż Disney+ oficjalnie pojawi się w Polsce, ale jak już ten moment nastał możemy się w pełni zagłębić w ich bogatą bibliotekę filmów od Walt Disney Animation Studios. A nie ma co ukrywać, że jest tam z czego wybierać. I nie mówimy tylko o takich nieśmiertelnych klasykach jak Król Lew, Aladyn czy 101 Dalmatyńczyków, ale również o kilku mniej znanych tytułach, które również są warte obejrzenia. Na przykład Przygody Ichaboda i Pana Ropucha, Bernard i Bianka w krainie kangurów czy Wielki mysi detektyw. Są to klasyki, które naszym zdaniem niczym nie ustępują tym bardziej znanym tytułom. Po prostu trafiły na zły czas przez co nie załapały się w Polsce na większą falę popularności. Nie były one łatwo dostępne w Polsce, ale teraz możecie je znaleźć wszystkie w jednym miejscu. W wersji która wam bardziej odpowiada czyli z dubbingiem lub napisami. Wybór należy do was.

Poniżej prezentujemy Wam wszystkie tytuły pełnometrażowe od Walt Disney Animation Studios jakie dostępne są na platformie Disney+