Filmy z treściami rasistowskimi powinny być usuwane? Idris Elba zabiera głos

Informowaliśmy o sytuacji z Przeminęło z wiatrem, zakazaniu książek w jednym ze stanów w USA oraz o usuwaniu odcinków seriali z tzw. blackface. Sytuacja wywołuje skrajne reakcje i różne emocje.

Idris Elba w rozmowie z Radio Times został o to zapytany i ma inną perspektywą na to, co powinno się w takiej sytuacji robić. Uważa, że filmy i seriale z treściami rasistowskimi nie powinny być usuwane czy modyfikowane. Według niego to powinno cały czas być dostępne dla widzów.

- Aby drwić z prawdy, musisz najpierw ją poznać. Czy trzeba cenzurować rasistowską treść w serialach lub je zdejmować z ekranów? Zaczekajcie z tym. Widzowie powinni wiedzieć, że takie seriale powstawały. Z szacunku dla tych czasów i obecnego ruchu społecznego - tłumaczy.

Dodaje, że ludzie powinni wiedzieć o akceptacji wolności słowa, ale jednocześnie widzowie muszą wiedzieć, co będą oglądać.

- Nie wierzę w cenzurę. Wierzę w to, że powinniśmy móc mówić to, co chcemy mówić, ponieważ opowiadamy historię - mówi aktor.

Innymi słowy bliżej Elbie do sytuacji z Przeminęło z wiatrem, które jest dostępne w bibliotece HBO Max w USA, ale ze stosowną edukacyjną informacją o kontekście filmu i ostrzeżeniem.