Final Fantasy 14: Dawntrail otrzyma zawartość inspirowaną FF9. Remake "dziewiątki" zostanie wkrótce potwierdzony?

fot. Square Enix

Reklama

W 2021 roku doszło do wycieku danych z bazy GeForce Now. W plikach doszukano się wzmianek na temat kilku niezapowiedzianych jeszcze gier Square Enix, które później zostały potwierdzone. Wśród nich były między innymi pecetowy port Final Fantasy 7 Remake oraz remaster Chrono Cross. Jednym z tytułów był również remake Final Fantasy IX i choć ten nadal nie został oficjalnie zapowiedziany, to być może... wkrótce się to zmieni.

Podczas PAX East ujawniono kilka kolejnych informacji na temat Final Fantasy XIV: Dawntrail, czyli nowego rozdziału w historii tego popularnego MMORPG. Dodatek zadebiutuje 2 lipca (z wczesnym dostępem od 28 czerwca), a w ramach preorderów i zakupu edycji kolekcjonerskiej będzie można uzyskać zawartość inspirowaną... Final Fantasy 9. Co więcej reżyser gry, Naoki Yoshida, powiedział, że powód obecności tych przedmiotów w grze to "sekret".

https://twitter.com/Wario64/status/1771582296757305833

Słowa Yoshidy brzmią bardzo intrygująco i nie da się ukryć, że działają na wyobraźnie. Czy faktycznie ma to związek z planami dotyczącymi powrotu FF9 po 24 latach od premiery oryginału? Czas pokaże!