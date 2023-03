Final Fantasy 14 Online - aktualizacja 6.4 z datą premiery. Co wprowadzi Dark Throne?

fot. Square Enix

Podczas kolejnej prezentacji z cyklu Letter from the Producer LIVE poznaliśmy nowe informacje na temat zawartości, która w niedalekiej przyszłości trafi do Final Fantasy 14 Online. Naoki Yoshida ujawnił, że aktualizacja o numerze 6.4, zatytułowana Dark Throne, zadebiutuje pod koniec maja tego roku. Wprowadzi ona naprawdę sporo zawartości, bo w jej skład wejdzie między innymi nowy rajd, Pandæmonium: Anabaseios, dungeon The Aetherfront, a także nowe próby, zadania fabularne i oczywiście kolejny rozdział głównego wątku fabularnego opowiadającego o historii Wojownika Światła. Nie zabraknie też mniejszych zmian i nowości, jak na przykład rozwoju systemu wsparcia misji czy dalszej rozbudowy Ocean Fishing i Island Sanctuary.

Na tym jednak nie koniec zapowiedzi. Yoshida zdradził również, że w późniejszej aktualizacji 6.45 doczekamy się rozwinięcia klasy Niebieskiego Maga (Blue Mage). Jego maksymalny poziom zwiększy się do 80, pojawią się też nowe zadania, wyzwania oraz elementy wyposażenia.