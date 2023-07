Street Fighter 6 - Rashid wkrótce trafi do gry. Zwiastun przedstawia wojownika

fot. Capcom

Capcom ujawnił pierwszego bohatera, który trafi do Street Fighter 6 po premierze. Będzie nim Rashid, a więc stosunkowo nowa postać, bo wprowadzony został on do tej serii dopiero przy okazji premiery jej 5. odsłony. Wojownik wygląda nieco inaczej niż w poprzedniczce, ale w dalszym ciągu w walce wykorzystuje on połączenie parkurowych zdolności i mocy wiatru.

Co ciekawe, Rashid pojawi się nie tylko jako grywalna postać, ale spotkamy go również w fabularnej kampanii World Tour. Gracze będą mogli poznać jego historię oraz nauczyć się jego ruchów i dodać je do arsenału swojego bohatera. Nie zabraknie również nowej przepustki, dzięki której będzie można zdobyć wyposażenie i kosmetyczne przedmioty.

Rashid zadebiutuje już 24 lipca. Przypominamy, że Street Fighter 6 jest dostępne na PC oraz konsolach Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PS5. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.