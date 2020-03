Final Fantasy 7 Remake zachwyca na nowych screenach! Postacie, lokacje i gameplay [GALERIA]

Final Fantasy 7 Remake to nie tylko jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, ale też i wielki sprawdzian dla firmy Square Enix, która podjęła się wyjątkowo trudnego zadania. Deweloperzy starają się bowiem stworzyć nową, współczesną wersję produkcji, która pod koniec lat 90 podbiła serca graczy i dla wielu stała się tytułem absolutnie kultowym. Dotychczasowe materiały wskazują jednak, że twórcy są na dobrej drodze do tego, by w godny sposób wskrzesić klasyka sprzed lat, a nowe screeny tylko to potwierdzają.

W sieci pojawiło się ponad 20 screenów z Final Fantasy 7 Remake, które przedstawiają m.in. wybrane postacie, w tym Clouda, Aerith i Tifę, a także pewne lokacje i walkę. Przypominamy, że tym razem twórcy stawiają na starcia w czasie rzeczywistym, przez co całość będzie mocno różnić się od pierwowzoru. Można zresztą przekonać się o tym samemu - demo gry dostępne jest w PlayStation Store.

Final Fantasy 7 Remake - screeny z gry

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 10 kwietnia i będzie dostępne na konsoli PlayStation 4.