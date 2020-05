Finał serii Żniwiarz Pauliny Hendel już niedługo

Powieść Czarny świt ukaże się nakładem wydawnictwa We Need Ya już 3 czerwca. Będzie to piąty i ostatni tom serii Żniwiarz autorstwa Pauliny Hendel.

Cykl Żniwiarz wykorzystuje elementy słowiańskiej mitologii. Finał serii przedstawia ostateczne starcie z władcą demonów. Oto opis i okładka Czarnego świtu:

Nadszedł czas ostatecznego starcia. Słowiańskie demony muszą odejść w zapomnienie! Magda odrodziła się po raz kolejny. Po powrocie z zaświatów, razem z piekielnym ogarem przy boku, uchroniła Feliksa przed rychłą śmiercią. To jednak dopiero początek ich kłopotów. Demony nie śpią i zaczynają się pojawiać nawet w biały dzień. Cała wieś Wiatrołom jest zagrożona, a wraz z nią świat zwykłych śmiertelników. Czy zły omen się sprawdzi i Nija powróci ze zdwojoną mocą? Czy śmierć bliskich przysłoni żniwiarzom zdrowy rozsądek? Władca demonów chyba nigdy nie da za wygraną! Koniec znanego wszystkim świata nadchodzi szybciej, niż się tego spodziewają…