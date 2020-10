Firma Western Digital zaprezentowała nośniki SSD nowej generacji

Źródło: Western Digital

Przy okazji premiery konsol dziewiątej generacji często wspomina się o wysokiej cenie, jaką trzeba będzie zapłacić za zwiększenie pamięci tych urządzeń. Wiele osób zapomina jednak o tym, że w przypadku Xboxa Series X/S oraz PlayStation 5 nie mamy do czynienia z nośnikami SATA III, które przy cenie 400 zł za 1 TB oferują prędkość odczytu rzędu 500 MB/s. Nośnik Microsoftu przetwarza nieskompresowane dane z przepustowością 2,4 GB/s, zaś ten od Sony z przepustowością rzędu 5,5 GB/s, a po prędkość przetwarzania skompresowanych danych wzrasta dwukrotnie w stosunku do podanych wartości.

W świecie konsol zastosowanie tak wydajnych nośników to prawdziwa rewolucja, ale podobny przełom wkrótce dokona się na pecetach. Będzie to możliwe dzięki upowszechnienieniu nośników PCIe M.2 NVMe czwartej generacji. Już dziś można kupić pamięci SSD bazujące na interfejsie PCI-E NVMe trzeciej generacji, które przetwarzają informacje z przepustowością 3000-4000 MB/s, ale to ich następcy zwiastują prawdziwy przełom. I tak się składa, że firma Western Digital zaprezentowała swoje nośniki tego typu.

WD Black SN850 trafią do dystrybucji pod koniec października i zaoferują prędkość odczytu rzędu 7000 MB/s oraz prędkość zapisu rzędu 5300 MB/s. Dzięki temu błyskawicznie wczytają gry oraz oprogramowanie użytkowe. W sprzedaży pojawią się w trzech wersjach pojemnościowych:

512 GB za 150 $

1 TB za 230 $

2 TB za 450 $

Oprócz tego klienci będą mogli zdecydować się na zakup nośnika z zamontowanym radiatorem, za taką przyjemność zapłacą 20 dolarów ekstra. Oznacza to, że pamięci SSD od Western Digital będą równie kosztowne co ich konsolowe odpowiedniki.