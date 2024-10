Plakat Five Nights at Freddy's 2. Kiedy premiera popularnego horroru?

fot. IMDb

Mimo że Jason Blum nie mógł zdradzić szczegółów odnośnie Five Nights at Freddy's 2, uczestnicy nowojorskiego Comic-Cona mogli zobaczyć plakat nadchodzącego sequela adaptacji gry. Chyba samo studio Blumhouse nie spodziewało się aż tak sporego zainteresowania filmem, który zarobił 291,4 miliony dolarów w międzynarodowym box office. To rewelacyjny wynik, szczególnie że budżet wyniósł zaledwie 20 milionów dolarów. Plakat potwierdza również datę premiery - kontynuację zaplanowano na 5 grudnia 2025 roku.

Five Nights at Freddy's 2 - plakat

Five Nights at Freddy's 2 - co wiadomo?

Emma Tammi powraca, aby wyreżyserować sequel. Współtworzyła także scenariusz z Sethem Cuddebackiem oraz Scottem Cawthonem. Przewiduje się, że na ekran powrócą Matthew Lillard, Josh Hutcherson, Piper Rubio oraz Elizabeth Lail. Dystrybutorem horroru jest studio Universal Pictures.

Przypomnijmy, że seria opowiada historię ochroniarza, który rozpoczyna pracę w Freddy Fazbear's Pizza. Jak sugeruje tytuł produkcji oraz gier, to nie będą najprostsze zmiany.