Flash - 14 potwierdzonych członków obsady. Michael Keaton, tata Aquamana i gwiazda Derry Girls!

Fot. Materiały prasowe

Kto zagra w filmie Flash? Przygotowaliśmy dla was krótki przewodnik. Poniżej znajdziecie listę 14 potwierdzonych członków obsady i informację o tym kogo zagrają. Zobaczcie galerię i dajcie znać, na który występ najbardziej czekacie! Czekamy na wasze komentarze.

Na liście znalazło się aż dwóch odtwórców Mrocznego Rycerza: Ben Affleck i Michael Keaton. Oprócz Batmanów są także członkowie rodziny Flasha, młody Barry Allen i Supergirl. Na pewno też intrygującym nazwiskiem w obsadzie jest Saoirse-Monica Jackson - gwiazda hitu Derry Girls od Netflixa.

Flash - 14 potwierdzonych członków obsady

Na początku galerii znajdziecie 14 potwierdzonych członków obsady Flasha. Zaś na samym końcu - 2 ostatnie slajdy - dodaliśmy też aktorów, o których najczęściej wspomina się w plotkach i doniesieniach. Choć nie są oficjalnie w filmie, to być może czeka nas niespodzianka jak w Spider-Man: No Way Home.

1. Ezra Miller - Barry Allen. Główny bohater Flasha.

Flash - o czym jest film?

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w tym świecie nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum?

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.