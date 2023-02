Jason Momoa pod ostrzałem - "Kocham cię, Ezra". Aktor zawiódł fanów

fot. materiały prasowe

Jason Momoa pod ostrzałem fanów DCU. Aktor, który przez lata wcielał się w Aquamana, okazał swoje poparcie dla filmu Flash, ale co najważniejsze, także dla samej gwiazdy widowiska, Ezry Millera.

Dlaczego to problem? Poniżej możecie zapoznać się z całą chronologią ich kontrowersji, jednak Ezra Miller ma na koncie między innymi oskarżenia o: duszenie fanki, zakłócanie porządku publicznego, rzucenie krzesłem w 26-letnią kobietą, gdy kazano mu opuścić rezydencję na Hawajach, a także włamanie i kradzież.

Jason Momoa pod ostrzałem - chodzi o Flasha i Ezrę Millera

Po opublikowaniu zwiastuna Flasha z okazji Super Bowl, Jason Momoa wstawił post na Instagramie, w którym napisał:

Niecierpliwie czekam na film i jestem z niego dumny. Kocham cię, Ezra, nie mogę się doczekać, aloha j.

Wsparcie, jakie Jason Momoa okazał Millerowi, wzbudziło złość fanów, którzy wypominają mu, że gwiazda Flasha ich zdaniem nie tylko nie została właściwie ukarana za swoje czyny, ale także zarobi dużo pieniędzy na filmie. Wiele osób komentuje pod postem odtwórcy Aquamana, że są nim zawiedzeni i najwyraźniej w Hollywood rzeczywiście ważniejsze są pieniądze i znajomości, niż charakter.

Jason Momoa wspiera Ezrę Millera - reakcje

Zebraliśmy dla was część reakcji na Twitterze, żebyście przekonali się, co sądzą fani. Możecie też wrócić do załączonego wyżej postu na Instagramie, by przeczytać komentarze.

Ezra Miller - napaści, kradzieże, zastraszanie i sekta

Tak wygląda chronologia kontrowersji aktora, stworzona 19 września 2022 roku.