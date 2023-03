Flash - trzeci Batman w filmie? Ta plotka wzbudza dyskusję

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Od tygodni krążą plotki o filmie Flash. Pochodzą one z różnych niezależnych źródeł, ale nadal nie jest to nic oficjalnego i podchodźcie z dystansem. Chodzi o to, że w superprodukcji opartej na komiksach DC mamy zobaczyć też trzeciego Batmana, który będzie powrotem do roli George'a Clooneya. Grał on tę postać w krytykowanym filmie Batman i Robin. Nowe źródło dodaje kontekst do tego przecieku.

Flash - George Clooney w filmie?

Źródłem nowej informacji jest popularny w USA podcast The Weekly Planet. Czytamy, że George Clooney nakręcił krótką scenę z Ezrą Millerem. Podobno ma być to jedna ze scen po napisach. W niej też Flash podchodzi od tyłu do Bruce'a i gdy ten się odwraca nie jest to oczekiwany przez niego Michael Keaton, ale właśnie George Clooney. Oznacza to, że na koniec filmu jakoś trafi on do jego świata i nie jest to miejsce, do którego chciał trafić.

Przypomnijmy, że we wcześniejszych plotkach sugerowano, że Clooney miałby zostać nowym Batmanem DCU. Ten aspekt plotek został otwarcie zdementowany przez Jamesa Gunna, który podkreślił, że nowy aktor zagra Batmana w budowanym przez niego uniwersum. Jednakże nie zdementował otwarcie informacji o Clooneyu, a jedynie ją przemilczał. Dlatego też pojawienie się kolejnego źródła wzbudza dyskusje na temat obecności aktora w filmie. Nawet, jeśli to tylko krótka, najpewniej humorystyczna wstawka.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach. Wówczas dowiemy się, czy plotka jest prawdziwa.

