Flash jednak klapą? Oficjalne prognozy box office - czyżby wpływ kontrowersji Ezry Millera?

fot. materiały prasowe

Analityk box office z Box Office Pro zakładał otwarcie Flasha na poziomie 110-140 mln dolarów i wygląda na to, że grubo się przeliczył. Według The Hollywood Reporter historia wygląda zupełnie inaczej. Mają dostęp do wyników badań tak zwanego "tracking", czyli konkretnych liczb opartych na badaniach statystycznych i przedsprzedaży biletów. Tutaj Flash ma mieć zaledwie 70 mln dolarów otwarcia w Ameryce Północnej. Jest to delikatnie mówiąc przeciętny wynik dla widowiska o budżecie 200 mln dolarów, którego promocja oparta jest na niezwykle pozytywnych opiniach, które nazywają ten film najlepszym superbohaterskim w historii. Pomimo bardzo aktywnej promocji Warner Bros. nie jest wykluczone, że czuć tu jednak wpływ kontrowersji związanych z Ezrą Millerem.

Flash - box office

Przy budżecie 200 mln dolarów zakłada się, że minimum musi on zebrać ponad 400 mln dolarów, by zacząć powoli coś zarabiać. Do tego doliczamy też budżet na promocję, który przy tak wielkich superprodukcjach utrzymany jest przeważnie na poziomie 100 mln dolarów. Dziennikarz THR zwraca uwagę, że otwarcie w box office na tym poziomie wcale nie oznacza klapy, bo w obecnym czasie ważniejsze są tak zwane długie nogi filmu, czyli potencjalnie niskie spadki frekwencji z weekendu na weekendu. To właśnie takim sposobem Avatar: Istota wody pomimo braku rekordowego otwarcia, stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem w historii.

Flash - klip

Do sieci trafił pierwszy klip promujący film.

Flash

Między nami żywiołami - prognozy box office

Pixar zawsze sprzedawał się, osiągając fantastyczne recenzje. Pandemia zakłóciła ten rytm, a Buzz Astral był ich pierwszą klapą. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że ich najnowsza animacja Między nami żywiołami także ma szansę stać się klapą finansową. Otwarcie w Ameryce Północnej ma zamknąć się w kwocie poniżej 50 mln dolarów.