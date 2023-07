Flash - cameo Christophera Reeve'a znów pod ostrzałem. Aktor z Tajemnic Smallville broni występu

Warner Bros.

Od kiedy Flash zadebiutował w Stanach Zjednoczonych w wersji cyfrowej, w sieci nie milkną głosy, które piętnują mankamenty filmu. Najczęściej krytykowana jest sekwencja pokazująca multiwersum DC, w czasie której na ekranie pojawia się seria cameo. To właśnie wtedy widzimy "ożywionego" dzięki efektom specjalnym Christophera Reeve'a w roli Supermana.

Już po kinowej premierze produkcji wielu fanów było zniesmaczonych faktem, że twórcy zdecydowali się na cyfrową ekspozycję zmarłych aktorów, w dodatku wykorzystując w tym celu CGI, które prezentowało się, co tu dużo mówić, źle. Teraz tego typu oskarżenia tylko przybrały na sile. Gościnnego występu Reeve'a postanowił bronić John Glover, który poznał zmarłego aktora na planie serialu Tajemnice Smallville - przypomnijmy, że ekranowy Superman zagrał w nim jako doktor Virgil Swann.

Glover stwierdził na Twitterze:

Wydaje mi się, że decyzja w tej sprawie (o pokazaniu Reeve'a na ekranie - przyp. aut.) należy wyłącznie do jego rodziny czy spadkobierców. Chris był niezwykle oddany temu uniwersum i właśnie to przyprowadziło go do Smallville w roli doktora Swanna. Kochał Supermana i chciał w tym wszystkim uczestniczyć.

W odpowiedzi na ten wpis jeden z internautów zapytał, gdzie i kiedy kończy się piecza rodziny/spadkobierców nad wizerunkiem zmarłych aktorów. Podał też przykład drugiego pokazanego we Flashu Supermana, George'a Reevesa, który odszedł z tego świata 64 lata temu, nie mając dzieci. Glover odparł:

To jest dobre pytanie. Nie mam żadnego pojęcia o George'u i jego spadkobiercach. We Flashu jego występ wyglądał jednak tak, jakby pochodził z materiałów zarejestrowanych w jego czasach. Natomiast jeśli chodzi o Chrisa... Jeśli nie wiesz, w jaki sposób Warner Bros. Discovery uzyskało pozwolenie na pokazanie jego wizerunku, nie zakładaj z góry, że firma pominęła w tej kwestii wszystkich innych. Chris uwielbiał wspierać uniwersum, które współtworzył.

