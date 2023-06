Flash - kulisy powrotu TEGO Batmana. Nie chodzi o Keatona ani Afflecka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

W filmie Flash w formie cameo pojawia się George Clooney w roli Batmana. Wcześniej grał go zaledwie raz w krytykowanym filmie Batman i Robin. Portal The Hollywood Reporter poznał szczegóły kulisów tego, jak doszło do angażu Clooneya i realizacji tej sceny.

Flash - cameo George'a Clooneya

Według raportu THR cały proces zaangażowania Clooneya i realizacji sceny z nim zajął kilka tygodni. Najpierw Clooney obejrzał film kilka razy zanim się zgodził. Fakt, że mu się film podoba był kluczowy w podjęciu przez niego pozytywnej decyzji. Sama praca na planie miała miejsce w styczniu 2023 roku. Nagranie trwało pół dnia.

Co ciekawe, zakończenie filmu z postacią Clooneya było trzecim alternatywnym, które reżyser Andy Muschietti stworzył na potrzeby widowiska. Wcześniejsze dwa tworzył przy współpracy z poprzednimi władzami DC Studios. To już było robione we współpracy z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem.

Źródła THR donoszą, że pomysł na zakończenie zawsze był podobny. Barry Allen miał wrócić i myśleć, że wszystko jest w porządku, gdy nagle okazuje się, że nadal jest źle. Do tego to sami Gunn i Safran przekonali Clooneya do nagrania tego cameo.

