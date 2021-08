Flash - Despero głównym złoczyńcą crossoveru z 8. sezonu. Wybrano aktora

fot. DC

Znany z serialu Ray Donovan Tony Curran dołączył do obsady 8. sezonu produkcji Flash. Aktor wcieli się w znanego złoczyńcę Despero, który będzie głównym czarnym charakterem pięcioczęściowego crossoveru pod tytułem Armageddon, który zobaczymy zaraz na początku nowej odsłony. Według opisu postać jest potężnym i inteligentnym kosmitą posiadającym niesamowite moce telepatyczne, który opuścił swój rodzinny świat – Kalanor – w tajemniczych okolicznościach. Czeka go śmiertelna misja na Ziemi, której wynik zadecyduje o losie ludzkości i postawi go na kursie kolizyjnym z Team Flash.

W crossoverze pewna niebezpieczna kosmiczna siła (czyli Despero) przybywa na Ziemię. Barry, Iris i Team Flash będą musieli ją powstrzymać. Jednak kiedy losy Ziemi wiszą na włosku bohaterowie będą musieli zwrócić się o pomoc do starych znajomych, aby pokonać wroga.

fot. materiały prasowe

W obsadzie gościnnej crossoveru znajdują się Javicia Leslie jako Batwoman, Brandon Routh jako Atom, Cress Williams jako Black Lightning, Chyler Leigh jako Sentinel, Kat McNamara jako Mia Queen, Osric Chau jako Ryan Choi, Tom Cavanagh jako Eobard Thawne/Reverse-Flash oraz Neal McDonough jako Damien Darhk. Pierwszy odcinek wydarzenia zadebiutuje 16 listopada.