Wonder Woman we Flashu? Nowe materiały przeczą plotce

Swego czasu rozmaite, rzetelne źródła mówiły, że Wonder Woman jest we Flashu. The Hollywood Reporter jednakże w grudniu 2022 roku poinformował, że rola Gal Gadot została wycięta po tym, jak Wonder Woman 3 zostało skasowane. Potem KC Walsh, który zawsze jest dobrze poinformowany, twierdził, że THR jest w błędzie. To jak jest w końcu?

Wonder Woman we Flashu

Do sieci wyciekła lista figurek Funko związanych z kinową superprodukcją. Na liście postaci z filmu jest Wonder Woman. To wywołuje wniosek, że jednak ten planowany epizod nie został wycięty. Funko potwierdza wcześniej doniesienia, że złoczyńcą jest historii jest tak zwany Dark Flash. Na ten moment szczegóły roli Wonder Woman nie są znane.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.

