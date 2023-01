Flash - z czego zbudowany jest kostium złoczyńcy? Materiał może rzucać nowe światło na fabułę

Gdy Barry rusza do akcji w 2013 roku, spotyka się ze swoją młodszą wersją. Obie role gra Ezra Miller, ale oczywiście ten młodszy nie ma jeszcze swoich mocy. Matka Flasha wciąż żyje. Barry postanawia, że najlepszą opcją na jej uratowanie, jest nauczenie młodego Flasha jak wykorzystywać Speed Force, bo okazuje się, że jest to dzień, w którym młodszy Barry dostanie swoje moce. Razem udają się do laboratorium, w którym Barry'ego ma trafić piorun. Sprawy się jednak komplikują. Gdy dochodzi do zdarzenia, piorun trafia w obu Barrych. Ten z przeszłości zyskuje moce, ale ten z przyszłości je traci. Oznacza to, że ten Barry został uwięziony w przeszłości.